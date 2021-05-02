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«Слишком рано»: Хилькевич осудили за процедуры красоты для дочерей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Слишком рано»: Хилькевич осудили за процедуры красоты для дочерей

Полина Долганова

Звезды

Пользователи осудили актрису Анну Хилькевич за процедуры красоты, которые она разрешила сделать своим дочерям.

Девушка выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в маникюрном салоне вместе с детьми.

Пользователей возмутило, что звезда разрешила детям делать процедуры в столь раннем возрасте: «Вообще-то до 14 лет нельзя покрывать ногти лаками»; «Я, конечно, понимаю, дети не мои, не мне судить, но в таком возрасте... маникюр...».

Напомним, дочерям звезды сериала «Универ» 2,9 и 6 лет.

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маникюрАнна Хилькевичдети
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