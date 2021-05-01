«Улыбайся всегда»: сестра Фриске показала архивные фото, поздравив маму

Семья Жанны Фриске/ Фото: Instagram Жанны Фриске @_friske_janna_

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья показала фотографии из семейного архива в честь дня рождения мамы. Пост со снимками сестра она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пост содержит в себе как фото именинницы, так и снимки с Жанной и Натальей. На одном фото мать и дочери готовят пельмени. На втором снимке девочек не узнать — Наталья еще ребенок, а Жанна — молодая девушка.

— Мамочка, за жизнь спасибо, за твою любовь. Хочу пожелать тебе, чтобы ты была здоровая, хочу, чтобы ты жила долго. Пожалуйста, улыбайся всегда, ведь улыбка тебе так идет, —пожелала маме сестра певицы под фотографией.

Подписчики Натальи также присоединились к поздравлениям в комментариях. «Красавица! Здоровья и долгих лет»; «Мамочку с днем рождения»; «С днем рождения самого дорогого человека в мире — это мама».

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