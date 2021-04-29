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«Будь счастлива!»: Алсу трогательно поздравила дочь с 13-летием
Фото: www.instagram.com/alsou_a/

«Будь счастлива!»: Алсу трогательно поздравила дочь с 13-летием

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Алсу поздравила свою среднюю дочь Микеллу Абрамову с днем рождения. Трогательное поздравление с семейными фотографиями артистка опубликовала в Instagram. Девочке 29 апреля исполнилось 13 лет.

Алсу отметила, что Микелла талантливая, не по годам умная, взрослая и сильная. Она подчеркнула, что дочь преодолевает все трудности c достоинством и мудростью.

— Я тебе желаю никогда не терять этот огонек, это желание делать всех вокруг счастливыми! Будь здоровой, счастливой и пусть сбудутся все твои самые заветные мечты. Очень тебя люблю, — написала Алсу.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях десятки комплиментов Микелле.

«Настоящая красавица»; «Будь счастлива!»; «Уникальная девочка», — написали интернет-пользователи.

Ранее Алсу призналась, что контролирует соцсети дочерей.

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