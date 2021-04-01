«Вы ведьма?»: Алсу восхитила поклонников стройной фигурой

Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/alsou_a/?hl=ru)

Певица Алсу поразила поклонников идеальной фигурой. Она опубликовала в своем Instagram фото в голубом джинсовом платье с открытыми плечами и ногами.

Подписчиков восхитила спортивная форма 37-летей артистки. Внимание привлекли загорелые ноги девушки.

«Родить троих и иметь такую фигуру! Вы ведьма?»; «Идеальная»; «Молодец! Не меняешься!»; «Поделитесь секретом красоты!»; «Ну как можно быть такой красивой?!» — восторгались комментаторы.

Напомним, Алсу воспитывает троих детей. С супругом Яном Абрамовым они вместе уже более 15 лет.

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