Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Вы ведьма?»: Алсу восхитила поклонников стройной фигурой
Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/alsou_a/?hl=ru)

«Вы ведьма?»: Алсу восхитила поклонников стройной фигурой

Полина Долганова

Звезды

Певица Алсу поразила поклонников идеальной фигурой. Она опубликовала в своем Instagram фото в голубом джинсовом платье с открытыми плечами и ногами.

Подписчиков восхитила спортивная форма 37-летей артистки. Внимание привлекли загорелые ноги девушки.

«Родить троих и иметь такую фигуру! Вы ведьма?»; «Идеальная»; «Молодец! Не меняешься!»; «Поделитесь секретом красоты!»; «Ну как можно быть такой красивой?!» — восторгались комментаторы.

Напомним, Алсу воспитывает троих детей. С супругом Яном Абрамовым они вместе уже более 15 лет.

Читайте также: Юлиана Караулова призналась, что ее расстроил пол будущего ребенка

Спортидеальная фигураАлсу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в