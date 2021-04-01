Юлиана Караулова призналась, что ее расстроил пол будущего ребенка

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Певица Юлиана Караулова призналась, что огорчилась, узнав пол своего будущего ребенка.

По словам звезды, за время беременности она поправилась на 9 килограммов. Врачи запретили участнице «Фабрики звезд» заниматься спортом, поэтому она старается поддерживать себя в форме с помощью питания.

— Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол. Поэтому, когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное, — призналась Караулова на пресс-бранче «Русского-радио».

Экс-солистка группы «5sta Family» уточнила, что определиться с окончательным именем для малыша будет возможно только после его рождения.

Пол будущего ребенка певица пока не раскрывает общественности.

Отцом ребенка является саунд-продюсер Андрей Черный. Пара познакомилась на проекте «Фабрика звезд» в 2004 году. С тех пор будущие родители состоят в отношениях, однако узаконить свой союз пара пока не спешит.

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