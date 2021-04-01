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Юлиана Караулова призналась, что ее расстроил пол будущего ребенка
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Юлиана Караулова призналась, что ее расстроил пол будущего ребенка

Полина Долганова

Звезды

Певица Юлиана Караулова призналась, что огорчилась, узнав пол своего будущего ребенка.

По словам звезды, за время беременности она поправилась на 9 килограммов. Врачи запретили участнице «Фабрики звезд» заниматься спортом, поэтому она старается поддерживать себя в форме с помощью питания.

— Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол. Поэтому, когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное, — призналась Караулова на пресс-бранче «Русского-радио».

Экс-солистка группы «5sta Family» уточнила, что определиться с окончательным именем для малыша будет возможно только после его рождения.

Пол будущего ребенка певица пока не раскрывает общественности.

Отцом ребенка является саунд-продюсер Андрей Черный. Пара познакомилась на проекте «Фабрика звезд» в 2004 году. С тех пор будущие родители состоят в отношениях, однако узаконить свой союз пара пока не спешит.

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