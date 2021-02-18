Алсу призналась, что контролирует соцсети дочерей

Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Певица Алсу рассказала, что не ограничивает нахождение дочерей-подростков в интернете, однако контролирует контент, который они публикуют в соцсетях.

Звездная мама вместе с супругом бизнесменом Яном Абрамовым воспитывают троих детей. Их старшей дочери Сафине 14 лет, Микелле — 12, а сыну Рафаэлю 4 года.

По словам певицы, она не считает необходимым ограничивать пребывание детей в интернете, так как он часто нужен девочкам по учебе, но Алсу имеет доступ к страницам дочерей в соцсетях.

— У нас с девочками доверительные отношения. Пока мне не приходилось вмешиваться в контент, который они там публикуют, но такая возможность у меня есть, — цитирует Алсу Teleprogramma.pro.

Знаменитость уточнила, что обсуждает с дочерями моменты, которые ей кажутся некорректными. Она выразила надежду, что правильно воспитывает детей, так как они с мужем доверяют им в выборе друзей, наблюдая со стороны.

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