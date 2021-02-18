«Я очень любила его»: Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова

Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

Известная актриса Барбара Брыльска поделилась эмоциями в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

— У меня нет сил говорить. Я плачу, — отметила Брыльска.

По ее словам, Андрей Мягков был прекрасным человеком и профессионалом. Актеры сыграли главные роли в знаменитом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также участвовали в продолжении киноленты.

— Я очень его любила, — цитирует слова артистки РИА Новости.

Звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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