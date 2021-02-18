«Я очень любила его»: Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова
Известная актриса Барбара Брыльска поделилась эмоциями в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.
— У меня нет сил говорить. Я плачу, — отметила Брыльска.
По ее словам, Андрей Мягков был прекрасным человеком и профессионалом. Актеры сыграли главные роли в знаменитом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также участвовали в продолжении киноленты.
— Я очень его любила, — цитирует слова артистки РИА Новости.
Звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.
Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».
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