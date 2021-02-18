Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова

Фото: ITAR-TASS

Названа вероятная причина смерти актера Андрея Мягкова, о кончине которого стало известно в четверг, 18 февраля.

Советский и российский артист скончался на 83-м году жизни.

По предварительной информации, Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности, сообщает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».