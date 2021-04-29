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«Необыкновенная девочка»: Максим Галкин показал архивное видео с маленькой дочкой
Лиза Галкина

«Необыкновенная девочка»: Максим Галкин показал архивное видео с маленькой дочкой

Анастасия Колоскова

Звезды

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал видеоролик с участием своей дочери Лизы, где малышке всего два с половиной года.

Шоумен запечатлел, как девочка играет с игрушечной машинкой.

— Много у тебя машинок? А ты когда вырастишь, купишь себе большую машину или маленькую? — спрашивает у Лизы Алла Пугачева за кадром.

Однако та, потеряв машинку, принимается ползать по полу, чтобы ее найти. Звездный папа делает девочке подсказки, благодаря которым она обнаруживает пропажу.

Подписчики Галкина с радостью встретили новую публикацию с их любимицей.

«Необыкновенная девочка у вас»; «На Лизу приятно смотреть, что в 2 года, что сейчас»; «Чудо чудное»; «Какая же она милая»; «Маленький, говорливый, сообразительный и очаровательный ангелок, ваша Лиза», — написали они в комментариях.

Напомним, что в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина родились близнецы — Лиза и Гарри.

Ранее Галкин показал архивное фото полугодовалой Лизы.

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Максим ГалкинЛиза Галкинавидео
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