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«Кудри-то какие»: Галкин показал фото полугодовалой Лизы
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Кудри-то какие»: Галкин показал фото полугодовалой Лизы

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал фотографию своей дочери Лизы, сделанную в 2014 году.

К подписи к снимку в своем Instagram Галкин уточнил, что фото было сделано, когда Лизе было всего полгода.

Подписчики Галкина засыпали малышку комплиментами, среди эпитетов, которыми наградили девочку — «ангел», «куколка», «принцесса».

Ранее Максим Галкин опубликовал видео с танцующим сыном Гариком.

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дети звездМаксим ГалкинЛиза Галкина
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