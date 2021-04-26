«Кудри-то какие»: Галкин показал фото полугодовалой Лизы

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал фотографию своей дочери Лизы, сделанную в 2014 году.

К подписи к снимку в своем Instagram Галкин уточнил, что фото было сделано, когда Лизе было всего полгода.

Подписчики Галкина засыпали малышку комплиментами, среди эпитетов, которыми наградили девочку — «ангел», «куколка», «принцесса».

Ранее Максим Галкин опубликовал видео с танцующим сыном Гариком.

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