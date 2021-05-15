«Муж уже дома»: Тодоренко сообщила о выписке Топалова из больницы после операции

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о выписке своего мужа Влада Топалова из больницы.

Об этом звезда рассказала в сторис своего Instagram, подписав публикацию словами «Муж уже дома. Слава Богу».

Напомним, о госпитализации Топалова стало известно 6 мая. Певец выложил в сеть фотографии, на которых видно, что он лежит в больничной палате.

Причины операции супруги не раскрывают.

Ранее Влад Топалов поблагодарил врачей после перенесенной операции.

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