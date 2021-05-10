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Влад Топалов поблагодарил врачей после перенесенной операции
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов поблагодарил врачей после перенесенной операции

Татьяна Плотникова

Звезды

Певец Влад Топалов поздравил всех с Днем Победы, уделив особое внимание медикам.

В своем Instagram исполнитель напомнил, что в годы войны медицинские работники «вытаскивали бойцов и спасали тех, кто был на войне». Топалов отметил, что о медиках «мало говорят, но они сделали очень многое для этого великого дня».

Певец отдельно поблагодарил врачей, медбратьев и медсестер, которые с ним «возятся 24 часа в сутки».

— Каждый час по любому зову, терпят меня, ухаживают за мной. Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, я очень признателен. Вы все невероятные, очень ценю, — заявил Топалов.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко, жена Топалова, рассказала о состоянии супруга после операции.

Читайте также: «Чуть не потеряла тебя»: Тодоренко рассказала подробности об операции Топалова

операцияврачиВлад Топалов
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