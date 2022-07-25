«Болезненные наклонности»: как присутствие старшего сына Тодоренко на родах может отразиться на его психике

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Присутствие ребенка на родах матери может иметь тяжелые психологические последствия для него. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя новость о том, что телеведущая Регина Тодоренко рожала на глазах у трехлетнего сына.

По словам эксперта, ни при каких обстоятельствах старшие дети не должны принимать участие в процессе рождения их младших братьев или сестер. И Тодоренко выбрала абсолютно неправильную тактику, заставив сына присутствовать при ней во время схваток, отметила Панфилова.

— Дети не должны быть на родах, как и мужчины, — говорит она. — Ведь исторически сложилось, что сильный пол никогда не пускали на этот тайный процесс. Кроме того, если человек не врач, не обучался специально медицине, то реакция может быть непредсказуемой. Понимаете, невозможность оказать полноценную помощь второй половинке эмоционально напрягает супруга. К тому же зачем ему видеть какие-то нелицеприятные сцены.

Что касается присутствия ребенка при родах матери, то, по словам психолога, он может проявить неспецифическую реакцию.

— Понятное дело, что мама пытается превратить процесс родовой деятельности в игру. Но процесс рождения нового человека — это не игра. Кроме того, расхождение реальности с тем, о чем мама изначально заявляла, может нанести серьезный ущерб психическому здоровью этого ребенка. Потому что никогда нельзя узнать, понравится ему такая «игра» или нет. В будущем у него могут возникнуть болезненные наклонности. Да и впоследствии, когда мальчик повзрослеет и осознает, что он присутствовал на родах, а не на игре, у него может возникнуть уже во взрослой жизни некая неприязнь ко всему, что связано с беременностью. Возможно, даже к беременным женщинам.

Эксперт добавила, что процесс родов должен проходить в присутствии профессионалов и в специализированных учреждениях, а не в домашних условиях и в окружении семьи.

О том, что во время рождения второго ребенка теледивы Регины Тодоренко при этом процессе присутствовали ее трехлетний сын Миша и звездный супруг Влад Топалов, знаменитость сообщила в своих соцсетях. Она рассказала, что долго готовила сына к этому процессу. По словам телеведущей, она мечтала, чтобы в самый ответственный момент ее жизни все члены семьи были рядом. А чтобы мальчик не испытывал дискомфорта, Тодоренка объяснила ему, что он примет участие в игре, во время которой мама будет изображать разных животных.