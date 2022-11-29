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Брат Пашиняна Армен попал в ДТП в Ереване

Евгений Белоусов
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Брат Пашиняна Армен попал в ДТП в Ереване
Фото: Unsplash

Брат премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армен попал в ДТП в Ереване. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает принадлежащая семье главы армянского кабмина газета «Армянское время».

Согласно имеющейся у издания информации, Армен Пашинян не получил в аварии серьезных травм и его жизни ничего не угрожает. Однако он был доставлен в госпиталь, где его сейчас оперируют, передает газета.

Недавно Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Армения предлагает решением совета ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с Азербайджаном.

Подобные меры, подчеркнул Пашинян, позволят обеспечить вывод азербайджанских войск с армянской территории и сдержать политику Баку от дальнейшего проявления агрессии.

ДТП Армения Никол Пашинян
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