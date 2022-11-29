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Собянин: Более 4,5 тысячи человек трудятся сегодня на предприятии «Мосгаз»

Евгений Жуков
Город
Собянин: Более 4,5 тысячи человек трудятся сегодня на предприятии «Мосгаз»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 157 лет назад было основано газовое хозяйство города, которое на сегодняшний день представляет «Мосгаз». В настоящее время более 4,5 тысячи человек трудятся на предприятии. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

По словам мэра столицы, «Мосгаз» является одним из крупнейших предприятий коммунальной отрасли России. На данный момент у «Мосгаза» несколько приоритетных проектов, одним из которых стало развитие системы газоснабжения в Новой Москве. Так, экотопливо уже получают десятки тысяч квартир и сотни предприятий.

Профильные специалисты применяют при прокладке сетей инновационные технологии, разработанные в России.

— Все, в чем нуждается система газораспределения столицы — трубы, арматура, оборудование, — производится в России, в том числе на собственных мощностях «Мосгаза», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, он рассказал о процессе обновления газопроводов-дюкеров, которые специалисты прокладывают под дном рек.

— Благодарю вас за профессиональную работу. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, — заключил глава города.

До этого сообщалось, что 26 и 27 ноября в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ прошел праздник «День газовика» для детей и взрослых.

Мосгаз Москва Сергей Собянин
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