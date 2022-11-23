«День газовика» отпразднуют в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Совхозный проезд Карта всех событий

Праздник для детей и взрослых «День газовика» пройдет 26 и 27 ноября в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 23 ноября.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей лекции об истории газового хозяйства и правилах эксплуатации в быту газовых приборов, а также тематические экскурсии по экспозиции «Газоснабжение», которые проведут сотрудники АО «Мосгаз».

Для самых юных посетителей пройдут мастер-классы. Дети будут собирать пазлы с фотографиями объектов газового хозяйства и создавать каски из воздушных шаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на ВДНХ в честь открытия зимнего сезона проведут тематические мероприятия 25 ноября. Так, в 18:00 у главного входа покажут иммерсивную театральную постановку «Белый сон».

Кроме того, жителям столицы рассказали о подготовке к открытию катка на ВДНХ. Традиционно на площадке оборудуют подледную подсветку, которую можно будет включать, чтобы проецировать рекламу и другие сообщения.