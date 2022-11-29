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Президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры должны отказаться от идеи вернуть Крым под контроль Киева и приступить к переговорному процессу, только это завершит конфликт. Об этом заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер во вторник, 29 ноября.

— Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации, — сказал он.

Редактор сравнил текущую позицию Киева и Варшавы по Крыму со стремлением США развязать конфликт в Ираке. По его словам, украинскому руководству и Европе стоит отказаться от идей захвата полуострова. Вместо этого им следует искать мирные пути решения ситуации, что позволит избежать усиления экономического кризиса, передает РИА Новости.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что для реализации попытки захватить Крым Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако, по его словам, в данный момент подобная задача ей не под силу.