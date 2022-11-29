Врач рассказала об осложнениях после уколов ботокса

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Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова рассказала, к каким негативным последствиям могут привести инъекции ботокса.

К внешним побочным эффектам от инъекций ботокса относятся сползание и нависание атрофированных мышц лба (птоз), шишки над бровями. Также может возникнуть ассиметрия лица или губ.

Помимо внешних проявлений, есть и системные побочные эффекты. Половина пациентов, уколовшихся ботоксом, испытывают головные боли и мигрени.

Кроме того, возможны нарушения в работе черепных нервов, речи, глотания. В редких случаях возникает косоглазие и слепота, передает aif.ru.

До этого эксперт в области косметологии Екатерина Самохина рассказала, как замедлить процесс старения кожи. В этом поможет курс пилингов, неинвазивные процедуры, карбоновый пилинг, аппаратные методики, передает Nation news.

В свою очередь врач-косметолог Светлана Киричук объяснила, почему после ботокса лучше не употреблять алкоголь.