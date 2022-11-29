Собянин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Галины Савельевой

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН, заслуженного врача России Галины Савельевой. Соответствующая телеграмма столичного мэра была опубликована во вторник, 29 ноября, на официальном сайте мэра.

— Невозможно переоценить ее вклад в развитие медицины. Талантливейший клиницист, крупный ученый, Галина Михайловна создала ведущую отечественную школу акушеров-гинекологов, воспитала многочисленную плеяду замечательных врачей, — говорится в телеграмме.

Собянин подчеркнул, что Савельева стояла у истоков перинатологии в России. Именно ее исследования позволили создать многие современные методы реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Галина Савельева родилась 23 февраля 1928 года в селе Кувака Пензенской губернии. В 1951 году она окончила 2-й Московский медицинский институт имени Пирогова. В следующие три года она проходила клиническую ординатуру в Городской клинической больнице № 1 столицы.

С 1961 года Савельева начала преподавать в своей альма-матер. Всего медицине она посвятила более 70 лет. Савельева создала ведущую школу акушеров-гинекологов.

Галина Савельева скончалась на 95-м году жизни.