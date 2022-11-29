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Группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом

Евгений Жуков
Общество
Группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Фото: Pixabay

Американская рок-группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом по названием «72 Seasons». Об этом во вторник, 29 ноября, сообщило издание Variety.

Напомним, что предыдущая пластинка музыкального объединения «Hardwired…To Self-Destruct» вышла в 2016 году. Релиз нового альбома назначен на 14 апреля 2023 года. Всего в нем будет 12 треков.

Фронтмен группы Джеймс Хэтфилд рассказал, почему релиз получил именно такое название.

— Это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я». То, какое восприятие себя вложили в нас наши родители. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания, — заявил вокалист.

До этого стало известно, что новый альбом рок-группы «Кино» выйдет в декабре нынешнего года. Отмечается, что на пластинке будут записаны студийные работы музыкантов за последние 10 лет существования, однако в современной аранжировке.

Камерная презентация альбома пройдет 24 декабря, сообщили участники музыкального объединения.

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