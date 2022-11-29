«Злобливые бабы»: Волочкова ответила на критику в Сети

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на критику, с которой на знаменитость обрушились пользователи Сети. На этот раз комментаторы обсудили обувь Волочковой — ботильоны на высоких каблуках и танкетках.

— Как прочитала количество и качество комментариев. Боже, люди, вы что все как подорванные? Прикопались к моим башмакам. Мне так приятно, что мои башмачки вызывают больше внимания чем все события, происходящие сегодня в мире, — ответила балерина.

Она также заявила, что ей абсолютно удобно ходить в такой обуви — Волочкова даже приобрела себе эти же ботильоны сразу в четырех оттенках: нежно-розовом, молочном, черном и нюдовом.

Кроме того, она посоветовала недоброжелателям примерить пуанты, а затем высмеивать ее наряды.

— Вот я посмотрела бы на этих злобливых баб, когда они хотя бы примерили пуанты! Мне удобно в таких кэблах, я в них и буду ходить. Зато я могу себе позволить все, что я хочу, — подытожила артистка в своем микроблоге.

До этого стало известно, что Волочкова заприметила очередного мужчину своей мечты на шоу «Мистер Х». Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.