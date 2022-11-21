«Станьте моим уборщиком»: Волочкова сделала предложение мойщику остановок

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова заприметила очередного мужчину своей мечты на шоу «Мистер Х».

Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.

— На самом деле никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение: станьте моим уборщиком в доме! Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее! — написала Волочкова в своем Telegram-канале.

До этого «Вечерняя Москва» решила выяснить у ведьмы и медиума Марины Гречишниковой, почему балерине так сложно встретить настоящую любовь. По ее словам, Волочкова, как и любая знаменитость, сотрудничает с представителями мира магии, чтобы оставаться востребованной.

Недавно стало известно, что Анастасия Волочкова приняла участие в первом сезоне шоу «Маска. Танцы», где она выступала под маской Совы. После того как члены жюри раскрыли личность балерины, ей пришлось покинуть проект.