Расплата за магию: ведьма объяснила, почему Волочкова обречена на одиночество

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В социальных сетях бурно обсуждают нового ухажера балерины Анастасии Волочковой. Повод для сплетен дала сама танцовщица. Она написала на своей странице в Сети, что провела вечер в замечательной компании, намекнув, что находилась в обществе достойного мужчины. Значит ли это, что у артистки налаживается личная жизнь или новый роман — это всего лишь повод напомнить о себе. «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы и медиума Марины Гречишниковой, почему балерине так сложно встретить настоящую любовь.

По словам собеседницы «ВМ», Волочкова, как и любая знаменитость, сотрудничает с представителями мира магии, чтобы оставаться востребованной:

— Практически все медийные личности имеют своих мастеров, которые их ведут по жизни, помогают устроить карьеру. Помощь заключается в том, что они через различных сущностей заключают сделки на успех и продвижение. При таком сотрудничестве всегда есть обратная сторона — расплата, и не только деньгами.

Гречишникова считает, что мастер помогает знаменитости сохранить востребованность, но взамен приходится жертвовать своим здоровьем или личной жизнью:

— Многим знаменитостям не везет в любви. Все потому, что они выбирают деньги и карьеру. А в тонком мире все работает очень четко: запросил успех? Получай, но забудь об отношениях, любви и замужестве.

Ведьма уверена, что отношения Волочковой с новым избранником вряд ли завершатся свадьбой и созданием новой ячейки общества:

— Как правило, такие люди находят свою пару, когда перестают сотрудничать с магами и потусторонними силами. Есть случаи, когда звезды уезжали жить в деревню или лес и там находили свою любовь, к ним возвращалось здоровье и они преображались.

Медиум отметила, что многое зависит от желаний самого заказчика и условий сделки, которые он заключает с силами.