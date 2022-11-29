Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Органы безопасности ЛНР задержали пособника СБУ, собиравшего данные о военных России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Органы безопасности ЛНР задержали пособника СБУ, собиравшего данные о военных России
Фото: shutterstock

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) задержали жителя региона, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о месторасположении российских военнослужащих. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

В результате проверки был задержан гражданин Украины 1959 года рождения. По данным органов безопасности, с августа прошлого года он поддерживал контакт с оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андреем Динником (Ревенко).

На протяжении данного срока задержанный передавал сотруднику СБУ данные о расположении и маршрутах передвижения военной техники России и подразделений Народной милиции ЛНР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Специалисты задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

Шпионаж ЛНР Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте