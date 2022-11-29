Органы безопасности ЛНР задержали пособника СБУ, собиравшего данные о военных России

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Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) задержали жителя региона, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о месторасположении российских военнослужащих. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

В результате проверки был задержан гражданин Украины 1959 года рождения. По данным органов безопасности, с августа прошлого года он поддерживал контакт с оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андреем Динником (Ревенко).

На протяжении данного срока задержанный передавал сотруднику СБУ данные о расположении и маршрутах передвижения военной техники России и подразделений Народной милиции ЛНР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Специалисты задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.