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Маршруты нескольких автобусов изменились из-за ДТП на Клязьминской улице

Александр Афонин
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Маршруты нескольких автобусов изменились из-за ДТП на Клязьминской улице
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Клязьминская улица Карта всех событий

Автобусы №559, 571 и М40 изменили маршруты движения из-за аварии с участием нескольких автомобилей на Клязьминской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 ноября.

— Маршруты №559, 571 и М40 следуют измененной трассой из-за ДТП с участием нескольких автомобилей на Клязьминской улице, — говорится в сообщении.

Движение на участке ДТП затруднено, в связи с чем автобусы курсируют по Карельскому бульвару вместо Лобненской улицы. Специалисты уточняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавших. Столичных водителей призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что автобусы восстановили движение по запланированным маршрутам.

До этого сообщалось, что на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту.

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