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ДТП с участием автобуса и легковушки произошло на Госпитальной набережной

Евгений Жуков
Происшествия
ДТП с участием автобуса и легковушки произошло на Госпитальной набережной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля случилось на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу. Подробности происшествия на текущий момент устанавливают сотрудники ГИБДД. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

— Движение в сторону Госпитальной улицы затруднено, занято две полосы, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По словам собеседника «Вечерней Москвы», в аварии пострадали пять человек, среди них было двое детей.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Около 09:00 в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с различными травмами.

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