Генпрокуратура подготовила проект приказа с инструкцией, позволяющей закрыть СМИ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Генпрокуратура России подготовила порядок действий и список нарушений, позволяющих приостанавливать деятельность СМИ и прекращать действие лицензии. Проект приказа был опубликован во вторник, 29 ноября, на сайте проектов нормативных и правовых актов.

Согласно опубликованному документу, основаниями для перечисленных мер могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью.

Запрет деятельности СМИ возможен также, если оно публикует фейковую информацию с данными о российских военных или же дискредитирует их действия. Кроме того, причиной запрета могут стать материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям, говорится в проекте.

До этого депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не подпадает под действие закона об иноагентах.

Недавно правительство России утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых или распространяемых иноагентами. Инструкции дополняют закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Так, согласно закону, материалы иноагентов должны сопровождаться «плашкой» об их создателе. При этом «плашка» должна размещаться перед началом текста, ее шрифт должен вдвое превышать шрифт текстового материала и быть контрастен фону.