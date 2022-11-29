Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генпрокуратура подготовила проект приказа с инструкцией, позволяющей закрыть СМИ

Евгений Белоусов
Общество
Генпрокуратура подготовила проект приказа с инструкцией, позволяющей закрыть СМИ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Генпрокуратура России подготовила порядок действий и список нарушений, позволяющих приостанавливать деятельность СМИ и прекращать действие лицензии. Проект приказа был опубликован во вторник, 29 ноября, на сайте проектов нормативных и правовых актов.

Согласно опубликованному документу, основаниями для перечисленных мер могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью.

Запрет деятельности СМИ возможен также, если оно публикует фейковую информацию с данными о российских военных или же дискредитирует их действия. Кроме того, причиной запрета могут стать материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям, говорится в проекте.

До этого депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не подпадает под действие закона об иноагентах.

Недавно правительство России утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых или распространяемых иноагентами. Инструкции дополняют закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Так, согласно закону, материалы иноагентов должны сопровождаться «плашкой» об их создателе. При этом «плашка» должна размещаться перед началом текста, ее шрифт должен вдвое превышать шрифт текстового материала и быть контрастен фону.

СМИ Генпрокуратура Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте