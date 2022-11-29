Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два вагона сошли с рельсов из-за столкновения поезда с машиной на Савеловском направлении МЖД

Александр Афонин
Происшествия
Два вагона сошли с рельсов из-за столкновения поезда с машиной на Савеловском направлении МЖД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) временно остановлено в сторону Дубны из-за столкновения поезда с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) во вторник, 29 ноября.

— На Савеловском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Дубны из-за ДТП на неохраняемом переезде. В составе находилось около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент случился из-за выезда на пути грузовика, водитель которого не убедился в безопасности переезда. В результате аварии два вагона сошли с рельсов, а несколько опор контактной сети были повреждены. На место происшествия выехали специалисты МЖД и ЦППК.

Движение поездов осуществляется до станции Вербилки. На участке от Вербилок до Дубной будут запущены компенсационные автобусы, передает Telegram-канал «ЦППК».

До этого сообщалось, что на улице Нижние Мневники произошло ДТП с участием грузовой фуры и автобуса коммерческого перевозчика. По предварительным данным, в стоящий на остановке автобус врезался грузовой автомобиль.

Аварии МЖД Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте