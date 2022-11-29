Два вагона сошли с рельсов из-за столкновения поезда с машиной на Савеловском направлении МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) временно остановлено в сторону Дубны из-за столкновения поезда с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) во вторник, 29 ноября.

— На Савеловском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Дубны из-за ДТП на неохраняемом переезде. В составе находилось около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент случился из-за выезда на пути грузовика, водитель которого не убедился в безопасности переезда. В результате аварии два вагона сошли с рельсов, а несколько опор контактной сети были повреждены. На место происшествия выехали специалисты МЖД и ЦППК.

Движение поездов осуществляется до станции Вербилки. На участке от Вербилок до Дубной будут запущены компенсационные автобусы, передает Telegram-канал «ЦППК».

До этого сообщалось, что на улице Нижние Мневники произошло ДТП с участием грузовой фуры и автобуса коммерческого перевозчика. По предварительным данным, в стоящий на остановке автобус врезался грузовой автомобиль.