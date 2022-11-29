ДТП с участием грузовой фуры и автобуса произошло на улице Нижние Мневники

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 37А Карта всех событий

ДТП с участием грузовой фуры и автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» произошло на улице Нижние Мневники в районе дом 37а. Об этом во вторник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в стоящий на остановке автобус врезался грузовой автомобиль.

На текущий момент детали произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД. Количество пострадавших также уточняется.

— Движение в районе происшествия осуществляется по двум из трех полос по направлению к станции метро «Молодежная», — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы № 559, 571 и М40 изменили маршруты движения из-за аварии с участием нескольких автомобилей на Клязьминской улице. Движение на участке ДТП затруднено, в связи с чем автобусы курсируют по Карельскому бульвару вместо Лобненской улицы.

26 ноября стало известно, что на Госпитальной набережной в районе Госпитального моста произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту.