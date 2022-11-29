Сотрудники психбольниц устроили забастовку в Париже из-за кризиса

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Сотрудники психиатрических отделений в Париже во вторник, 29 ноября, вышли на забастовку, связанную с нехваткой кадров и средств для лечения пациентов.

Люди вышли выражать свое недовольство перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В манифестации приняли участие десятки психиатров и других профильных специалистов. Происходящее контролируют сотрудники местной полиции.

Так, недовольные парижане требуют, чтобы французское руководство выделяло больше финансов на лечение пациентов и увеличило количество кадров среди медицинского персонала.

Одна из участниц акции рассказала, что работает в отделении детской психиатрии порядка 20 лет и со временем условия труда только ухудшились. Особенно остро, по ее словам, стоит ситуация в пригородах, где финансовые вливания и так не отличались особыми размерами, передает РИА Новости.

Она также добавила, что в местных клиниках не хватает отделений для лечения детей, в особенности детей с особенностями развития. При этом число несовершеннолетних пациентов сильно выросло. По ее словам, существующий экономический кризис значительно повлиял на обстановку, однако и до его возникновения в стране ситуация в здравоохранении была тяжелой.

До этого сообщалось, что во Франции сотрудники компании пассажирских перевозок RATP устроили массовую забастовку из-за ненадлежащих условий работы. Так, работники требовали повышения зарплаты и увеличения штата сотрудников.