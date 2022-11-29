Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудники психбольниц устроили забастовку в Париже из-за кризиса

Евгений Жуков
В мире
Сотрудники психбольниц устроили забастовку в Париже из-за кризиса
Фото: Unsplash

Сотрудники психиатрических отделений в Париже во вторник, 29 ноября, вышли на забастовку, связанную с нехваткой кадров и средств для лечения пациентов.

Люди вышли выражать свое недовольство перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В манифестации приняли участие десятки психиатров и других профильных специалистов. Происходящее контролируют сотрудники местной полиции.

Так, недовольные парижане требуют, чтобы французское руководство выделяло больше финансов на лечение пациентов и увеличило количество кадров среди медицинского персонала.

Одна из участниц акции рассказала, что работает в отделении детской психиатрии порядка 20 лет и со временем условия труда только ухудшились. Особенно остро, по ее словам, стоит ситуация в пригородах, где финансовые вливания и так не отличались особыми размерами, передает РИА Новости.

Она также добавила, что в местных клиниках не хватает отделений для лечения детей, в особенности детей с особенностями развития. При этом число несовершеннолетних пациентов сильно выросло. По ее словам, существующий экономический кризис значительно повлиял на обстановку, однако и до его возникновения в стране ситуация в здравоохранении была тяжелой.

До этого сообщалось, что во Франции сотрудники компании пассажирских перевозок RATP устроили массовую забастовку из-за ненадлежащих условий работы. Так, работники требовали повышения зарплаты и увеличения штата сотрудников.

Франция Забастовки кризис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте