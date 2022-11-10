Забастовка в Париже парализовала работу метрополитена

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Сотрудники компании пассажирских перевозок RATP устроили массовую забастовку из-за ненадлежащих условий работы. Так, работники хотят повышения зарплаты и увеличения штата сотрудников. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В столице Франции на текущий момент закрыты семь линий метро, остальные работают только в часы пик. Помимо этого, в городе не работает треть наземного транспорта. В связи с этим людям пришлось пересесть на личный транспорт, однако теперь они вынуждены стоять в пробках, общая протяженность которых достигла 300 километров.

Сотрудники из пригорода просят своих работодателей позволить им на какой-то период работать дистанционно из-за перебоев с транспортом, сообщает «Российская газета».

В начале октября в Берлине прошла демонстрация против антикризисной политики правительства Германии. По данным правоохранительных органов Берлина, в акции приняли участие около 1400 человек.

Также в Германии почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. В частности, жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружений Украине.