«Я все докатала»: фигуристка Щербакова объяснила, почему взяла паузу в карьере

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После победы на Олимпийских играх в одиночном катании фигуристка Анна Щербакова взяла паузу в карьере. В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV спортсменка рассказала, что причиной подобного решения стала старая травма, из-за которой ей сделали операцию на колене.

— У нас еще планировался чемпионат мира, вместо него был Кубок Первого канала, но так или иначе до конца сезона я все докатала. Сейчас у меня, скорее всего, такая вынужденная пауза. Мне сделали операцию на коленку. Старая травма, которая уже давно беспокоила. Мы решили, что сейчас лучшее время, чтобы с ней разобраться и не тянуть за собой, — сказала она.

По словам Щербаковой, она пока не планирует завершать профессиональную карьеру. На данный момент фигуристка проходит период восстановления и постепенно возвращается к тренировкам, но пока они еще не совсем полноценные.

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