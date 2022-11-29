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«Я все докатала»: фигуристка Щербакова объяснила, почему взяла паузу в карьере

Александр Афонин
Спорт
«Я все докатала»: фигуристка Щербакова объяснила, почему взяла паузу в карьере
Фото: Telegram / olympic_russia

После победы на Олимпийских играх в одиночном катании фигуристка Анна Щербакова взяла паузу в карьере. В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV спортсменка рассказала, что причиной подобного решения стала старая травма, из-за которой ей сделали операцию на колене.

— У нас еще планировался чемпионат мира, вместо него был Кубок Первого канала, но так или иначе до конца сезона я все докатала. Сейчас у меня, скорее всего, такая вынужденная пауза. Мне сделали операцию на коленку. Старая травма, которая уже давно беспокоила. Мы решили, что сейчас лучшее время, чтобы с ней разобраться и не тянуть за собой, — сказала она.

По словам Щербаковой, она пока не планирует завершать профессиональную карьеру. На данный момент фигуристка проходит период восстановления и постепенно возвращается к тренировкам, но пока они еще не совсем полноценные.

Российская фигуристка Камила Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет, как встать на коньки новичкам. По ее словам, это нужно делать с осторожностью и не торопиться.

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