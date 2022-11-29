Bloomberg: США намерены признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организации. Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 29 ноября.

По данным издания, на данный момент Белый дом еще не принял окончательного решения по данному вопросу. Агентство отправило запрос в администрацию президента и Госдепартамент США, однако ответ еще не был получен, передает ТАСС.

ЧВК «Вагнер» является негосударственным военным формированием. Оно было создано российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Выдача статуса террористической организации позволит США осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц. Кроме того, Вашингтон наделит себя правом слежки за международными активами формирования, если примет соответствующее решение.

15 ноября сообщалось, что Минфин США ввел санкции против двух граждан России, связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер», а также двух компаний. Кроме того, под новые рестрикции попали три компании, которые якобы причастны к поставкам иранских беспилотников российской армии.