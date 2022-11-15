США ввели санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» россиян

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Минфин США ввел санкции против двух граждан России, связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер», а также двух компаний. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, под новые рестрикции попали три компании, которые якобы причастны к поставкам иранских беспилотников в Россию, передает ТАСС.

14 ноября глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов в отношении «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса.

Британская юридическая фирма собирается подать в суд на ЧВК «Вагнер» за действия группы на территории Украины. Кроме того, в некоторых СМИ утверждается, что сам судебный процесс поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

После этого предприниматель Евгений Пригожин, причастный к созданию ЧВК «Вагнер», предложил профинансировать иск британских юристов. Он подчеркнул, что готов из собственных средств оплатить все затраты на судебное дело.