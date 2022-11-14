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Минфин США готовит новые санкции против российского ВПК

Егор Провоторов
В мире
Минфин США готовит новые санкции против российского ВПК
Фото: European Central Bank / CC BY-NC-ND 2.0

Глава американского Минфина Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов против «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса, пишет в понедельник, 14 ноября, западная пресса.

По информации агентства Reuters, министр финансов США заявила, что Вашингтон введет новые санкции. По словам Йеллен, санкции, связанные с военными технологиями, которыми обладает российская сторона, коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, пишет РИА Новости.

Накануне Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. На встрече с французским визави Бруно Ле Мером она назвала прекращение боевых действий «моральным императивом».

Также глава американского Минфина заявила, что часть антироссийских санкций может остаться в силе даже после завершения конфликта на Украине. По словам Йеллен, корректировка санкций возможна в случае мирного разрешения конфликта. Однако не полная отмена. Так, Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти

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