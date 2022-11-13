Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минфин США допускает сохранение санкций даже после окончания конфликта на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минфин США допускает сохранение санкций даже после окончания конфликта на Украине
Фото: Unsplash

Часть антироссийских санкций может остаться в силе даже после завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделала в воскресенье, 13 ноября, глава минфина США Джанет Йеллен.

— С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе, — заметила министр.

По словам Йеллен, корректировка санкций возможна в случае мирного разрешения конфликта. Однако не полная отмена. Так, Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти, передает РИА Новости.

11 ноября в американском минторге заявили, что власти США решили лишить экономику России статуса рыночной. Уточняется, что это позволит США «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении страны.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте