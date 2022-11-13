Минфин США допускает сохранение санкций даже после окончания конфликта на Украине

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Часть антироссийских санкций может остаться в силе даже после завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделала в воскресенье, 13 ноября, глава минфина США Джанет Йеллен.

— С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе, — заметила министр.

По словам Йеллен, корректировка санкций возможна в случае мирного разрешения конфликта. Однако не полная отмена. Так, Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти, передает РИА Новости.

11 ноября в американском минторге заявили, что власти США решили лишить экономику России статуса рыночной. Уточняется, что это позволит США «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении страны.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».