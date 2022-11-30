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Ретейлер Metro не собирается уходить из России

Егор Провоторов
Общество
Ретейлер Metro не собирается уходить из России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продуктовый ретейлер Metro Cash & Carry намерен остаться в России и сохранить собственную операционную деятельность на территории страны. На фоне международных санкций компания считает необходимым продолжать оказывать поддержку многочисленным сотрудникам.

По информации пресс-службы организации, в ее штате сейчас числится более 11 тысяч человек в 51 городе России. Также в Metro заметили, что сейчас необходимо поддерживать клиентов — компании малого и среднего бизнеса, которые закупают продукцию у ретейлера.

По результатам финансового года, завершившегося 30 сентября, организация продемонстрировала хорошие показатели. Увеличение продаж за этот период составило 22,3 процента, а в годовом выражении — до 2,9 миллиарда евро, пишет ТАСС.

На территории России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжают работать 17 международных брендов. Об этом во второй половине октября сообщила консалтинговая компания NF Group. Также свои точки продаж активно открывают отечественные ретейлеры. Помимо этого, выйти на российский рынок планируют компании из Белоруссии, Армении, Казахстана и Турции.

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