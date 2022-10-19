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Названо число оставшихся в России международных брендов

Анастасия Колоскова
Общество
Названо число оставшихся в России международных брендов
ГУМ / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На территории России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжают работать 17 международных брендов. Об этом в среду, 19 октября, сообщила консалтинговая компания NF Group.

— С начала февральских событий об уходе объявили более 15 иностранных брендов (в свою очередь о приостановке деятельности в России заявили более 180 брендов). Кроме того, было зафиксировано несколько «переоткрытий» под новыми брендами ретейлеров, приостановивших операционную деятельность: L'Occitane («Л'Окситан»), OBI (ОБИ), McDonald's («Вкусно — и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и другие, — говорится в сообщении.

В итоге в стране продолжают работу 17 международных брендов. Также свои точки продаж активно открывают отечественные ретейлеры. Помимо этого, выйти на российский рынок планируют компании из Белоруссии, Армении, Казахстана и Турции.

В компании также заявили, что по итогам девяти месяцев текущего года на российский рынок вышли только пять международных брендов. Это на 55 процентов ниже аналогичного показателя прошлого года, когда на рынок вышло 11 новых ретейлеров.

Среди вновь появившихся брендов монобутик Vilhelm Parfumerie в Москве, китайский производитель спортивной одежды Anta Sports в Чите, магазин китайской спортивной одежды и обуви Li-Ning в Краснодаре. Также в списке турецкая марка одежды, уже открывшая пять магазинов в российских торговых центрах, и сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom, передает агентство «Прайм».

В конце сентября стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка».

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