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«Вкусно — и точка» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»

Дарья Сорокина
Экономика
«Вкусно — и точка» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»
Фото: АГН Москва

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка».

Будущий бренд регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43. Это позволяет будущему заведению производить и продавать различные напитки, включая чай и кофе, кружки и стаканы для напитков, картонную упаковку, картошку фри, а также организовывать доставку еды, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в сети ресторанов McDonald's существовал кафетерий «Маккафе». Когда именно откроется его аналог от бренда «Вкусно — и точка» и каким будет его наименование, в настоящее время неизвестно.

В конце августа аналог десерта «Макфлурри», который убрали из меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», вернулся в ассортимент под названием «Айс де люкс».

Десерт доступен пока только в некоторых регионах России. Он будет иметь вкус ананаса. Планируется, что с 29 августа блюдо появится во всех ресторанах сети, в том числе в меню завтраков.

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