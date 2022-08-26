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Аналог «Макфлурри» вернулся в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Александр Афонин

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Еда
Общество
Аналог «Макфлурри» вернулся в меню «Вкусно — и точка» под новым названием
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Аналог десерта «Макфлурри», который убрали из меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», вернулся в ассортимент под названием «Айс де люкс». Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 26 августа.

— В меню предприятий «Вкусно — и точка» вернулся один из любимых десертов гостей «Айс де люкс», — говорится в сообщении.

Десерт доступен пока только в некоторых регионах России. Он будет иметь вкус ананаса. Планируется, что с 29 августа блюдо появится во всех ресторанах сети, в том числе в меню завтраков.

15 августа стало известно, что компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» ушедшего из России McDonald's. Заявки были поданы со стороны юридического лица сети ресторанов ООО «Система ПБО».

До этого гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что блюда в меню сети ресторанов фастфуда подорожали в связи с ростом закупочных цен. Он заявил, что новая сеть сохранит философию предшественника — быть доступным для большого круга потребителей.

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