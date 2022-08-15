«Вкусно — и точка» предложила названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»

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Компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» ушедшего из России McDonald's. Это следует из базы данных Роспатента на понедельник, 15 августа.

Заявки были поданы со стороны юридического лица сети ресторанов ООО «Система ПБО». В категории сэндвичей компания зарегистрировала товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит», а в категории десертов и мороженого — «Айс де Люкс».

Пресс-служба сети ресторанов подтвердила, что речь идут об аналогах «Бик Мака» и «Макфлури». Однако итоговое обновление меню все еще находится в разработке, передает РБК.

Недавно стало известно, что блюда в меню сети ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка», сменившей в России McDonald's, подорожали в связи с ростом закупочных цен. Однако новая сеть сохранит философию предшественника — быть доступным для большого круга потребителей.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.

Также сообщалось, что всего за первый квартал 2022 года McDonald's понес убытки в размере 127 миллионов долларов, говорится в отчете компании.