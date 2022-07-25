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Глава сети «Вкусно — и точка» объяснил рост цен в меню

Анастасия Колоскова
Общество
Глава сети «Вкусно — и точка» объяснил рост цен в меню
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Блюда в меню сети ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка», сменившей в России «Макдоналдс», подорожали в связи с ростом закупочных цен. Об этом рассказал гендиректор сети Олег Пароев.

— Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов, — отметил он.

Пароев заявил, что новая сеть сохранит философию предшественника — быть доступным для большого круга потребителей. Он отметил, что это позволяет сделать выстроенная за 30 лет система работы, которая включает оценку качества и огромные масштабы производства и продаж. За счет этого компания «размывает постоянные издержки» и «поддерживает доступные цены», уточнил Пароев.

По его данным, в настоящее время уже работает более 326 ресторанов, предстоит запустить еще порядка 500. Директор пояснил, что в сети не было сокращений, а сотрудники остающихся закрытыми ресторанов получают среднюю зарплату, находясь в простое. Глава компании добавил, что за время работы «Вкусно — и точка» в нее устроилось около девяти тысяч новых сотрудников, пишет РБК.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Накануне стало известно, что в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».

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