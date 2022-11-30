Бывшего игрока «Спартака» арестовали в Амстердаме по делу о контрабанде кокаина

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Бывшего футболиста московского «Спартака» Душана Петковича взяли под арест в Амстердаме. Серба подозревают в участии в организованной преступной группе (ОПГ) и контрабанде 115 килограммов кокаина.

По информации сербских СМИ, вместе с Петковичем задержали другого экс-спортсмена Деяна Рогановича. Всего по этому делу проходят восемь подозреваемых. ОПГ также занималась производством и вводом в оборот наркотических веществ.

По информации голландских правоохранителей, группировка завозила запрещенные препараты через морской порт Амстердама, а дальше потоки контрабанды направлялись по всей Европе.

Отмечается, что члены группировки покупали у одной из фабрик в Люксембурге бетонные плиты, которые затем перевозили в Бельгию, где вкладывали в стройматериалы кокаин. Именно в них была обнаружена крупная партия наркотиков, за которую и задержали Петковича с сообщниками, пишет «Чемпионат».

В 2022 году сотрудники МВД изъяли более 900 килограммов наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Андрей Зарубин на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.