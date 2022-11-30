Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывшего игрока «Спартака» арестовали в Амстердаме по делу о контрабанде кокаина

Егор Провоторов
Происшествия
Бывшего игрока «Спартака» арестовали в Амстердаме по делу о контрабанде кокаина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшего футболиста московского «Спартака» Душана Петковича взяли под арест в Амстердаме. Серба подозревают в участии в организованной преступной группе (ОПГ) и контрабанде 115 килограммов кокаина.

По информации сербских СМИ, вместе с Петковичем задержали другого экс-спортсмена Деяна Рогановича. Всего по этому делу проходят восемь подозреваемых. ОПГ также занималась производством и вводом в оборот наркотических веществ.

По информации голландских правоохранителей, группировка завозила запрещенные препараты через морской порт Амстердама, а дальше потоки контрабанды направлялись по всей Европе.

Отмечается, что члены группировки покупали у одной из фабрик в Люксембурге бетонные плиты, которые затем перевозили в Бельгию, где вкладывали в стройматериалы кокаин. Именно в них была обнаружена крупная партия наркотиков, за которую и задержали Петковича с сообщниками, пишет «Чемпионат».

В 2022 году сотрудники МВД изъяли более 900 килограммов наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Андрей Зарубин на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

ФК «Спартак» Амстердам Нидерланды Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте