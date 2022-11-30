Кадыров отреагировал на слова папы Римского о чеченцах

Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова папы Римского о чеченцах, напомнил об инквизиции, крестовых походах и пристыдил главу католической церкви за незнание принципов ислама. Политик отметил, что глава Ватикана стал жертвой настойчивости и пропаганды западной прессы.

Глава кавказского региона напомнил, что каждый чеченец руководствуется исламскими принципами как на войне, так и в мирной жизни. Кадыров отметил, что чеченцы никогда не начинают бой без предложения мировой, следуя примеру пророка Мухаммада.

— Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику. Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость? — написал Кадыров на своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что среди чеченских бойцов нет людей с зависимостями, каждый из них глубоко религиозен и знает, что на войне нужно помнить про честь и уважение даже к врагу. Также глава Чечни предположил, что папа Римский стал жертвой пропаганды иностранных СМИ.

Франциск недавно заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты РФ, например чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

На это заявление понтифика отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание понтифика демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».