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Украинские военнослужащие столкнулись с проливными дождями, из-за чего их окопы превратились в болото, пишет во вторник, 29 ноября, информационное агентство Reuters.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр рассказал журналистам, что в последнее время становится все сложнее противостоять российским силам из-за погодных условий — дождя и легкого мороза. По этой причине окопы и рвы украинской армии превращаются в болото.

В материале отмечается, что украинские бойцы пользуются ведрами для расчистки затопленных траншей. Проливные дожди и падающая температура создают сложные условия, которые затрудняют «маневрирование и согревание войск», добавили журналисты.

Корреспонденты Reuters также рассказали, что им удалось побывать на «заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ», при этом не указав их точного местоположения, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 28 ноября, член главного совета региональной администрации Владимир Рогов заявил, что на подконтрольной Украине части Запорожской области находится более 700 украинских спецназовцев, которые прошли обучение по захвату крупных объектов.