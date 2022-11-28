Рогов заявил, что на подконтрольной Киеву части Запорожья находится более 700 солдат ВСУ

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На подконтрольной Украине части Запорожской области находится более 700 украинских спецназовцев, они прошли обучение по захвату крупных объектов. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения, — цитирует Рогова ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Они задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

26 ноября стало известно, что на территории Запорожской области был уничтожен украинский военный склад со снарядами для РСЗО американского производства. Ликвидация объектов произошла в районе населенного пункта Кушугум.