Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов заявил, что на подконтрольной Киеву части Запорожья находится более 700 солдат ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов заявил, что на подконтрольной Киеву части Запорожья находится более 700 солдат ВСУ
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

На подконтрольной Украине части Запорожской области находится более 700 украинских спецназовцев, они прошли обучение по захвату крупных объектов. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения, — цитирует Рогова ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Они задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

26 ноября стало известно, что на территории Запорожской области был уничтожен украинский военный склад со снарядами для РСЗО американского производства. Ликвидация объектов произошла в районе населенного пункта Кушугум.

Украина Спецоперации АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте