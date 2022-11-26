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Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье склада со снарядами для HIMARS

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожье склада со снарядами для HIMARS
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении украинского военного склада со снарядами для реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства на территории Запорожской области. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

— В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в районе Липцов в Харьковской области российскими подразделениями были поражены две украинские установки РСЗО «Град», передает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне стало известно, что Вооруженные Силы Российской Федерации сумели уничтожить до 200 польских наемников в Харьковской области. По словам Конашенкова, удар по позициям наемников из Польши был нанесен высокоточным оружием Воздушно-космическими силами России.

До этого сообщалось, что на Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона, француз Гастон Бессон.

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