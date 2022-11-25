Минобороны: Российские войска уничтожили до 200 польских наемников под Харьковом

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Российские войска сумели уничтожить до 200 польских наемников в Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков, — заявил он.

По словам Конашенкова, удар по позициям наемников из Польши был нанесен высокоточным оружием воздушно-космическими силами России, передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого стало известно, что на Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона, француз Гастон Бессон. Он был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты.

На Купянском российские войска сорвали атаки тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.