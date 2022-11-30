Овны, Львы и Стрельцы: чем уникальны огненные знаки зодиака

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Если вы пытаетесь разобраться в астрологии, то лучше всего начать с четырех стихий — воздуха, огня, воды и земли. Знание того, какая стихия управляет вашим знаком, может дать представление о вашей личности и желаниях, а также помочь понять, с кем вы будете наиболее совместимы. Об особенностях знаков огненной стихии «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Представители огненных знаков в вашей жизни — от наставника по карьере до друга с бесконечной жаждой путешествий и приключений — вдохновляют вас на то, чтобы разжечь в себе огонь и предпринять смелые шаги для осуществления своих желаний. Представители огненных знаков, как правило, являются одними из самых динамичных, харизматичных и страстных людей.

В каждой стихии есть по одному качеству — кардинальное, фиксированное и мутабельное. Качество, под которое подпадает знак, говорит о его основной энергии. Кардинальные знаки — инициаторы зодиака (но могут испытывать трудности с доведением дела до конца), фиксированные знаки — самые решительные (но также упрямые), а мутабельные — самые адаптируемые (но также склонные к непостоянству).

Земные знаки, как правило, прагматичны, водные знаки очень сильно погружены в свои чувства, а воздушные знаки сосредоточены на межличностных и интеллектуальных занятиях. Когда речь заходит об огненных знаках, можно с уверенностью сказать, что они ориентированы в первую очередь на действие.

Порой вспыльчивый и импульсивный, внутренний свет огненных знаков ярко горит, подпитывая их желание быстро и решительно двигаться к достижению своих целей. Страстные, напористые и конкурентоспособные, они склонны идти напролом к своим большим целям. Они стремятся быть в центре внимания и наслаждаются этим.

Овен

Первый огненный знак зодиака. Его представители известны как энергичные, импульсивные, любопытные, прямые и порой инфантильные личности. Овны — прирожденные бойцы, которые от природы активны и готовы вступить в бой, будь то ради достижения социальной справедливости, из желания побить свой собственный спортивный рекорд или чтобы «выиграть» в споре о том, какой сериал больше достоин просмотра. Именно они, скорее всего, затронут спорную тему на вечеринке, пытаясь разжечь горячую дискуссию.

Лев

Второй огненный знак зодиака — Лев — это харизматичный, уверенный в себе, оптимистичный лидер, который излучает чистую радость жизни. Будучи фиксированным (то есть самым нерешительным) знаком огненной группы, Лев, конечно, может быть твердолобым, но также и непоколебимым, склонным зацикливаться на своем и нуждающимся в дополнительной мотивации, чтобы изменить курс в середине пути. Управляемые несущим жизненную энергию Солнцем, они обожают вести себя театрально, в любой ситуации проявляют артистизм и блещут своей харизмой. Львы самым естественным образом перейдут на руководящую должность, решат, что могут добиться реальных перемен, баллотируясь в местные органы власти, или другим образом завоюют популярность.

Стрелец

Как третий огненный знак и девятый знак в целом, Стрелец — про самовыражение, приключения, обучение, стремление к философствованию, позитивный взгляд на мир. Под влиянием Юпитера, стремящегося к правде, каждый Стрелец обладает неутолимой жаждой странствий, которая, как правило, приводит к приключениям в разных странах мира и постоянному изучению культур, отличных от их собственной. Они обладают внутренним компасом, который заставляет их искать истину и отстаивать то, что они считают правильным, высказывая свое мнение, несмотря ни на что. Кроме того, Стрельцы обладают способностью с легкостью входить в центр внимания и развлекать толпу, любовью к смелому искусству и творческому самовыражению, а также природным задором и энергичностью, которые делают их душой любой компании.