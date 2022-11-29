Названы знаки зодиака, жизнь которых круто изменится в декабре 2022 года

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Каждый новый месяц года приносит с собой и судьбоносные события. Жизнь представителей каких знаков зодиака круто изменится в декабре этого года, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овен

Это будет продуктивный месяц, когда вы сможете работать в еще более напряженном режиме, а затем — пожинать плоды упорного труда. Это позволит вам со временем вновь обрести уверенность в себе. Позитивный транзит Марса обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Ваши друзья и родственники помогут вам расслабиться и восстановить силы. Очень важно, чтобы в это время вы сохраняли душевное спокойствие. Месяц будет удачным для вас, несмотря ни на что. Вы сможете лучше организовать свою жизнь. Следите за тем, чтобы не вести себя высокомерно с людьми, так как это может ранить их эмоции. Вскоре все остальное встанет на свои места.

Телец

Декабрь — отличное время для тех Тельцов, которые занимаются творческой деятельностью. Особенно это касается людей, работающих в индустрии моды. Это захватывающий период, когда вы почувствуете вкус успеха. В карьерном плане месяц принесет вам много новых возможностей, особенно если речь идет о смене профессии. Те из вас, кто хочет работать за границей или учиться за рубежом, должны сделать конкретный шаг в этом направлении.

Рак

В целом этот месяц окажется для вас удачным в карьерном плане. Вы сможете выполнить почти все поставленные перед собой задачи, а также возьметесь за множество новых дел. На работе вас будут хвалить со всех сторон. У тех, кто остался без работы, появится шанс пройти собеседование на хорошую должность. Те, кто ищет альтернативный вариант карьеры, также могут получить несколько интересных предложений. Все, что вы задумаете сделать в это время, будет успешным. Это подходящее время для начала новых проектов, которые вы давно планировали.

Козерог

Успех, которого вы достигнете, будет мотивировать вас работать еще усерднее. События месяца могут стать толчком для развития карьеры. Это подходящее время для того, чтобы поработать над своими навыками межличностного общения. Если в этот период у вас все получится, шансы на повышение в должности значительно возрастут. Те, кто занят в сфере бизнеса, преуспеют в расширении своего дела. Вы будете очень впечатлены собой, так как все ваши сроки будут соблюдены, результаты превзойдут ожидания, а начальство заметит все усилия. Ваши отличные коммуникативные навыки сыграют важную роль в достижении целей, которые вы перед собой поставили.

Водолей

Усилия, которые вы приложите для достижения своей цели, принесут вам трехкратный результат. Те, кто подумывал о смене работы, расширении сферы деятельности, поиске новых клиентов, могут смело идти к своему решению. Те из вас, кто думал о том, чтобы поехать учиться за границу, в этом месяце могут смело подавать заявку. Однако не ставьте под удар выбранную вами сферу деятельности. Вы не только сможете достичь всех поставленных целей, но и стать частью этого захватывающего нового проекта.